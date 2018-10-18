عبيد يعلن دعمه لاتحاد طلاب صيادلة.. ويطالب بدورات لهم بأكاديمية ناصر

افتتحت فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد طلاب صيدلة مصر، في دورته الثالثة والعشرين برعاية الاتحاد العالمي لطلبة الصيدلة "EPSF".



وشاركت النقابة العامة للصيادلة بالمؤتمر الذي حضره عدد كبير من ممثلي الجامعات شركات الدواء الكبرى.



افتتح المؤتمر بحسب بيان للدكتور محي الدين عبيد نقيب الصيادلة، صادر قبل قليل بكلمة له أكد خلالها على دعمه الكامل للاتحاد.



كما أعرب عبيد، عن رغبته بضم عدد من الطلاب بجانب الخريجين في الدورات القادمة لإعداد القادة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.