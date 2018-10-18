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شاهد.. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة لتهريب المخدرات فى عرض البحر

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:46 م
الشرطة الأسبانية
الشرطة الأسبانية
حمزة شعيب
نجحت رجال الشرطة الإسبانية فى مداهمة زورق محمل بالحشيش، بعدما دخل المياه الإقليمية البحرية عبر مضيق جبل طارق.

وحسبما أفاد فيديو نشرته " euronews"، اعتقلت عناصر مكافحة المخدرات التابعة للحرس المدني الإسباني 3 أشخاص بتهمة تجارة المخدرات.

ولم تذكر الشرطة الإسبانية التي نشرت هذا المقطع المصور جنسيات تجار المخدرات الذين اعتقلوا صباح اليوم الخميس.

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