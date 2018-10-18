شاهد.. الشرطة الإسبانية تلقي القبض على عصابة لتهريب المخدرات فى عرض البحر

نجحت رجال الشرطة الإسبانية فى مداهمة زورق محمل بالحشيش، بعدما دخل المياه الإقليمية البحرية عبر مضيق جبل طارق.



وحسبما أفاد فيديو نشرته " euronews"، اعتقلت عناصر مكافحة المخدرات التابعة للحرس المدني الإسباني 3 أشخاص بتهمة تجارة المخدرات.



ولم تذكر الشرطة الإسبانية التي نشرت هذا المقطع المصور جنسيات تجار المخدرات الذين اعتقلوا صباح اليوم الخميس.



