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أخبار البلد

"عاشور" ونائب وزير العدل الصيني يبحثان سبل التعاون المشترك

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
حمادة خطاب
استقبل سامح عاشور نقيب المحامين، نائب وزير العدل الصيني، والوفد المرافق له، اليوم الخميس، بمكتبه بنقابة المحامين في حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة.

ورحب نقيب المحامين بالوفد الصيني في زيارته للقاهرة، فيما أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وذكر "عاشور" أن العلاقات بين البلدين قديمة، وقادا معا بجانب الهند ويوغسلافيا منظمة دول عدم الانحياز في فترة تاريخية هامة، معربا عن اعتزازه بالحضور الصيني على المستوى الدولي ومساندتها للقضايا الانسانية العادلة.

ووجه نقيب المحامين حديثه للوفد الصيني قائلا: "تجلسون الآن وخلفكم صور قيادات المحامين الذين قادوا الوطن المصري في معركة الاستقلال وغيرها، فكانوا محامين وقادة وطنيين قدموا للوطن والمهنة الكثير".

وأوضح "عاشور" أن المحاماة في مصر لا تخضع لسلطة وزارة العدل، بل هي مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون كفالة حق الدفاع طبقا للدستور، وخصص الدستور المصري فصل للمحاماة، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 200 ألف عضو مشتغل بينهم محامين الهيئات والشركات العامة.

وأردف: "تدير النقابة العامة شئون المحامين على مستوى الجمهورية بالتعاون مع النقابات الفرعية، وهي المسئولة عن الرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال مشروع العلاج والمعاش، كما أنها المسئولة عن محاسبتهم تأديبيا حال مخالفتهم لقواعد المهنة، مستطردا: "نسعى لتطوير وتحديث المهنة لأداء واجباتنا كمحامين على أكمل وجهة".

من جهته، شدد نائب وزير العدل الصيني، على متانة العلاقة بين المحاماة والقضاء في تحقيق العدالة، متابعا: "كان لدي اهتمام شديد بلقاء نقيب المحامين المصري خلال زيارتي الحالية لمصر، للاستفسار عن بعض الأمور الخاص بالمحامين في مصر".

وقال: "العلاقات تاريخية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، ولكنها محدودة جزئيا فيما يتعلق بالمحاماة والعدالة"، داعيا وفد مجلس نقابة المحامين لزيارة الصين للمزيد من التعاون المشترك في هذا المجال.
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