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اقتصاديون يؤكدون تنامي العلاقات بين القاهرة وموسكو.. أحمد شيحة: الشراكة بين مصر وروسيا تعكس قوة العلاقات بين البلدين.. علي حمزة: الزيارة تكشف حجم مصر الإقليمي ودورها الدولي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:19 م
صدى البلد
محمد صبيح و علياء فوزي
العلاقات الروسية المصرية بعد زيارة الرئيس لموسكو
أحمد شيحة: 
 العلاقات المصرية الروسية تتنامى بشكل ملحوظ
حمزة : 
زيارة الرئيس لروسيا تدعم تطور العلاقات الاقتصادية

أجمع اقتصاديون على قوة العلاقة بين القاهرة وموسكو والتي توجتها الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تمثل الزيارة الرابعة للرئيس السيسي واللقاء التاسع الذي يجمع الزعيمين.

أكد أحمد شيحة، رئيس المجلس المصري الروسي السابق، أن العلاقات المصرية الروسية أخذت تتنامى بشكل كبير في ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس السيسي لروسيا هي الرابعة ولكنه اللقاء التاسع للزعيمين.

وأوضح شيحة، لـ صدى البلد، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يبلغ نحو 7 مليارات دولار، لافتا إلى أنه لا يرتقي إلى تعاملات واقتصاد حجم البلدين.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي سابقا على قوة العلاقات بين القاهرة وموسكو والتى تم تتويجها باتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشاد شيحة بما حققته مصر من تقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن مصر استعادت مكانتها بعد ثورة 30 يونيو التي أعادت الاستقرار إلى البلاد، مؤكدا أن الاقتصاد لن يؤتى ثماره إلا بعد تحقيق استقرار سياسي وأمني.

قال علي حمزة ، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية، تأتى فى اطار دعم التعاون بين مصر ودول العالم ، أو تدعيم العلاقات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية.

وأضاف حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن زيارة الرئيس الحالية لروسيا تحظى باهتمام على المستوى الاقليمى والعالمى، مؤكدا أن روسيا شريك استراتيجى لمصر وهناك الكثير من الملفات المشتركة بين البلدين، حيث يرجع تاريخ العلاقات بين البلدين الى 1943.

وأكد أن التطور فى العلاقات السياسية بين البلدين تنعكس نتائجه على الاستثمار و التجارة و السياحة، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية ورغبة الجانب الروسى فى جذب مزيد من الاستثمارات بالمشروعات الكبرى فى مصر، حيث وقعت روسيا في مايو الماضى عقد انشاء المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتوطين عدد من الصناعات الجديدة ومن المتوقع أن تتخطى قيمة الاستثمارات مليارات الدولارات، مما يساهم فى زيادة حجم الاستثمارات الروسية فى مصر.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى زيارته لروسيا أمس التى استغرقت 3 ايام ، وألقى الرئيس كلمة امام المجلس الفيدرالى الروسى بمناسبة مرور 75 عاما على العلاقات بين البلدين.
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