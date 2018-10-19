تخلصي من حب الشباب وآثاره بماسك الخيار والشوفان

تعاني ذوات البشرة الدهنية من حب الشباب والذي يتحول إلى بثور تترك أثارًا على الوجه لا ينجح المكياج وحده في إخفائها، فهذا النوع من البشرة يحتاج إلى عناية خاصة واستخدام منتجات صممت خصيصًا للبشرة الدهنية، بالإضافة إلى استخدام ماسكات ووصفات طبيعية من مطبخك بأقل الأسعار والتكاليف وتعطي بشرتك التغذية المطلوبة.



ونشر موقع "glowbink" وصفة طبيعية مناسبة للبشرة الدهنية تخلصك من حبوب الشباب والبثور وآثارها مع المداومة على استخدامها.



مكونات الماسك: نصف خيارة + 2 ملعقة شوفان + ملعقتان عصير ليمون + ملعقة عسل

الطريقة : ضيفي المكونات معًا في الخلاط الكهربي حتى تحصلي على مزيج متماسك، وضعي المزيج على بشرتك مع حركات دائرية لطيفة واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.