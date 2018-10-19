ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تخلصي من حب الشباب وآثاره بماسك الخيار والشوفان

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 06:16 ص
العناية بالبشرة الدهنية
العناية بالبشرة الدهنية
رشا عوني
تعاني ذوات البشرة الدهنية من حب الشباب والذي يتحول إلى بثور تترك أثارًا على الوجه لا ينجح المكياج وحده في إخفائها، فهذا النوع من البشرة يحتاج إلى عناية خاصة واستخدام منتجات صممت خصيصًا للبشرة الدهنية، بالإضافة إلى استخدام ماسكات ووصفات طبيعية من مطبخك بأقل الأسعار والتكاليف وتعطي بشرتك التغذية المطلوبة.

ونشر موقع "glowbink" وصفة طبيعية مناسبة للبشرة الدهنية تخلصك من حبوب الشباب والبثور وآثارها مع المداومة على استخدامها.

مكونات الماسك: نصف خيارة + 2 ملعقة شوفان + ملعقتان عصير ليمون + ملعقة عسل
الطريقة : ضيفي المكونات معًا في الخلاط الكهربي حتى تحصلي على مزيج متماسك، وضعي المزيج على بشرتك مع حركات دائرية لطيفة واتركيه لمدة ربع ساعة ثم اغسلي وجهك بماء فاتر.
تخلصي من حب الشباب وآثاره بماسك الخيار والشوفان
loading...

ترشيحاتنا

نائب مدير جمعية الأورمان: مستشفى سرطان الأقصر يستقبل 400 مريض يوميا

طرق لعلاجات العمود الفقري والانزلاق الغضروفي لن تتوقعها

وادي دجلة يهزم المقاولون العرب بهدف نظيف.. فيديو

روان العرابى تودع بطولة كارول ويمولر المفتوحة للأسكواش

حكم الصلاة خلف صغير السن الحافظ للقرآن

بعثة صندوق النقد تزور القاهرة.. وتوقعات بصرف الشريحة الأخيرة من القرض في ديسمبر

عارضات أزياء كسرن القواعد.. إحداهن تعاني من البهاق وأخري بالسمنة.. صور

ناجية فانوس تكشف بالأدلة: صلاية نارمر سجلت توحيد القطرين

إلى كل اللى بيحبونى لـ إليسا تتخطى 17 مليون مشاهدة

قريبا.. ماكرون يتباحث مع الملك سلمان بشأن اختفاء خاشقجي

هل تقبل الأعمال الصالحة من تارك الصلاة ..نادية عمارة تجيب

موقع فرنسي: كريم بنزيما يواجه دعوى باختطاف وسيط كرة قدم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

فيديو

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو
الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟