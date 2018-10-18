إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

شهد الحفل الافتتاحي للملتقى الأديان بسانت كاترين بجنوب سيناء اقبالا كبيرا من أهالى وبدو جنوب سيناء وذلك في وادى الراحة في خيمة عملاقة.



وافتتح الملتقى اللواء خالد محافظ جنوب سيناء وبرفقته وزراء الأوقاف والثقافة والآثار ومندوب من رئاسة الوزراء والأزهر.



وبعث المتحدثون برسائل سلام لكل العالم وسط حضور سفراء ٣٠ دولة وقد ترجمت الكلمات باللغة الإنجليزية لتصل لكل العالم من أرض السلام سانت كاترين.