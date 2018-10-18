فريق طائرة المنيا يدخل معسكرًا خارجيًا بالإسكندرية والقاهرة

يدخل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي المنيا معسكرًا خارجيًا يبدأ غدًا الجمعة 19 أكتوبر ويستمر حتى يوم 27 من الشهر نفسه بمحافظتي الإسكندرية والقاهرة.



وقال المدير الفني لطائرة المنيا إبراهيم عبد الحكم إن الفريق يغادر فجر غدًا الجمعة، إلى الإسكندرية ويعسكر بها حتى يوم الخميس القادم، ويخوض هناك 4 مباريات ودية مع فرق ( إسكندرية للبترول يوم السبت، والإتحاد السكندري يوم الأحد، وسبورتنج يوم الأثنين، و قناة السويس يوم الثلاثاء ) ، وحصل الفريق على راحة يوم الأربعاء.



وأضاف عبد الحكم أن الفريق يغادر إلى القاهرة صباح الخميس 25 أكتوبر، ويخوض خامس الوديات هناك مع فريق دمنهور، ثم يلتقي فريق الداخلية يوم الجمعة ، وفريق الشمس يوم السبت ويختتم الفريق معسكره.



وأكد المدير الفني للمنيا أن الفريق يسعى للوصول إلى أعلى مستوياته والمنافسة القوية هذا العام مع فرق المجموعة التي تضم كل من: الزمالك – سموحه – دلفي – الشرقية – الزهور – طنطا.



يذكر أن المنيا صعد للدوري الممتاز " أ " هذا العام بعد أن حصد كأس بطولة الدوري الممتاز ب الموسم الأخير، ويقود الفريق فنيًا ابراهيم عبدالحكم مديرًا فنيًا، وحاتم فاروق مدرب عام، وخالد أبو الوفا مدرب مساعد، وأحمد صالح أخصائي إصابات، وأحمد السيد إداري الفريق، بينما يشرف على الفريق مصطفى فتحي عضو مجلس الإدارة.