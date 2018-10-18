خبير: 7 يناير عودة السياحة الروسية إلى مصر.. فيديو

قال أحمد عبدالعزيز، الخبير السياحي، إن الرئيس السيسي يعرف متى يتحدث وماذا يقول، مضيفًا أن السياحة الروسية على أعتاب العودة إلى مصر مستشهدًا بما قاله الرئيس بأنه على ثقة بعودة السياحة الروسية إلى مصر قريبًا.



وأشار "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن عودة السياحة الروسية إلى مصر سيكون مع بداية الموسم الشتوي في 7 يناير القادم.



ولفت إلى أن 80% من الشركات السياحية التي تعمل بين مصر وروسيا شركات تركية، مطالبًا الدولة بالتدخل في الأمر حتى يكون العائد كله لمصر.

