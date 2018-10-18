كفر الشيخ يصعد لدور الـ 8 في دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية

صعد فريق كفر الشيخ لدور الثمانية في نهائيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم الخماسية لمحافظات الجمهورية التي تقام بالصالة المغطاة بمدينة السادس من أكتوبر، عقب فوزه على نظيره البحر الأحمر بهدفين مقابل لا شيء أحرزهما عمرو متولي، لاعب الفريق.



تبادل الفريقان الهجمات معظم فترات المباراة واستطاع كفر الشيخ بقيادة مديره الفني محمد السعيد استغلال الفرص التي أتيحت له وأحرز هدفي الفوز وتألق حارسي المرمى ومنع العديد من الأهداف.



ومن جانبه، وعد النائب سيد أحمد عيسى أمين عام الحزب بكفر الشيخ، منح لاعبي الفريق مكافآت مجزية حال الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة وحضور أعضاء الأمانة العامة وأمناء المراكز المباراة مع تنظيم رحلة للجمهور لتشجيع اللاعبين .

