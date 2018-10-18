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هيئة الاستعلامات: العالم بيعمل لينا ألف حساب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 08:07 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال عبدالمعطي أبوزيد، رئيس قطاع الإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، إن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا تعد الرابعة له إلى موسكو، وهى تختلف عن زياراته السابقة.

وأشار أبوزيد، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، الخميس، إلى أن نظرة المجتمع الدولي تجاه مصر تغيرت تمامًا، قائلا: "العالم الخارجي بيعمل لينا 1000 حساب".

ولفت إلى أن دعوة الرئيس السيسي لإلقاء كلمة أم مجلس الفيدرالي الروسي يحدث لأول مرة، مضيفًا أن العلاقات المصرية الروسية وصلت لأعلى درجات الود.
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