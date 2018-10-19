المركز الثقافي الروسي ينظم محاضرة عن تاريخ العلاقات المصرية – الروسية

ينظم المركز الثقافي الروسي مساء الإثنين المقبل محاضرة للدكتور بشير مالصاجوف نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس حول تاريخ العلاقات المصرية - الروسية منذ الستينات وحتى الآن ، وذلك بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي.



وأوضح بيان وزعه المركز الثقافي الروسي اليوم أن المحاضرة سوف تتناول تاريخ العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا منذ الحقبة السوفيتية وامتدادها في ظل النظام الروسي الحالي بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ، وآفاق مستقبل العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي الي روسيا وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.



يشار إلي أن الدكتور بشير مالصاجوف ، الذي وصل إلي القاهرة اليوم في زيارة تستغرق أسبوعا ، عمل مرتين قنصل روسيا الاتحادية في مصر وجمعته علاقة صداقة بالعديد من الدبلوماسيين والفنانين والمثقفين المصريين ، ويعد مالصاجوف ، الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة ، أحد أبرز المستعربين الروس من المتخصصين في الشئون العربية، حيث عمل في العديد من الدول العربية.