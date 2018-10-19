ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

المركز الثقافي الروسي ينظم محاضرة عن تاريخ العلاقات المصرية – الروسية

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:37 ص
صدى البلد
أ ش أ
ينظم المركز الثقافي الروسي مساء الإثنين المقبل محاضرة للدكتور بشير مالصاجوف نائب رئيس جمعية الدبلوماسيين الروس حول تاريخ العلاقات المصرية - الروسية منذ الستينات وحتى الآن ، وذلك بمقر المركز الثقافي الروسي بالدقي.

وأوضح بيان وزعه المركز الثقافي الروسي اليوم أن المحاضرة سوف تتناول تاريخ العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا منذ الحقبة السوفيتية وامتدادها في ظل النظام الروسي الحالي بعد تفكك الاتحاد السوفييتي ، وآفاق مستقبل العلاقات بين البلدين بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي الي روسيا وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا.

يشار إلي أن الدكتور بشير مالصاجوف ، الذي وصل إلي القاهرة اليوم في زيارة تستغرق أسبوعا ، عمل مرتين قنصل روسيا الاتحادية في مصر وجمعته علاقة صداقة بالعديد من الدبلوماسيين والفنانين والمثقفين المصريين ، ويعد مالصاجوف ، الذي يتحدث اللغة العربية بطلاقة ، أحد أبرز المستعربين الروس من المتخصصين في الشئون العربية، حيث عمل في العديد من الدول العربية.
loading...

ترشيحاتنا

بوتين: الروس مكانهم الجنة حال اندلاع حرب نووية

مصرع طفل صعقا بالكهرباء داخل منزله بقرية البكرية في بني سويف

إعلامية تجري لقاءات حصرية مع مسئولي صفقة القطارات الروسية لمصر..صور

تحليل الجبنة بمدينة الأزهر بعد شكوى من احتوائها على زيوت مهدرجة

بحث جديد: خطر يصيب أطفالك بسبب مشاهدة أفلام الكرتون

قطع خدمة مياه الشرب عن عدة مناطق بالقاهرة والقليوبية 12 ساعة.. اليوم

ننشر أسماء ضحايا حادث تصادم طريق بورسعيد الاسماعيلية

الأرصاد: الاثنين أمطار غزيرة على كافة الأنحاء وسيول على سلاسل جبال البحر الأحمر

شاهد..حكاية غريبة لـ نجمة SNL بالعربى.. وجدت أمها بعد 27 سنة

مصر بخير مع السيسي يجتاح تويتر.. ومصريون: لا خوف على الوطن وأنت قائده

واحة سيوة تستعد لعيد السياحة

أعمال تدل على حسن خاتمة الإنسان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

فيديو

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو
الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟