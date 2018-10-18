طارق فهمي: السيسي أحدث توازنا في علاقات مصر الخارجية .. فيديو

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا تعد زيارة ناجحة بكل المقاييس، حيث وصلت العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الشاملة.



وأشار "فهمي"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن التحالفات التي تنشأ مثل تحالف موسكو والقاهرة تدل على أنه سيكون هناك تنسيق كبير بين الطرفين.



ولفت إلى أن الرئيس السيسي أحدث توازنا في العلاقات الخارجية المصرية، ورفع شعار الندية، ولم تعد مصر معتمدة على طرف واحد.

