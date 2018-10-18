أستاذ جامعى: الانفتاح والتقدم التكنولوجي سبب المجاهرة بالانحراف

قال الدكتور محمد عمارة الأستاذ الدكتور بمعهد الخدمة الاجتماعية بدمنهور إن المجاهرة بالانحراف أصبحت من الظواهر التي تهدد المجتمع والاسرة نظرا للانفتاح والتقدم التكنولوجي الذى اتيح من خلاله انفتاح المجتمعات فيما بينها دون التفرقة بين المجتمعات الغنية والفقيرة مع التقليد الاعمى والمحاكاة والاستخدام الخاطئ لهذه التكنولوجيا وازدياد مواقع التواصل الاجتماعي والتي غالبا ما تدعو الى سلوكيات غير اخلاقية وضد قيم المجتمع ولذلك لابد من التصدي لها ومواجهتها.



جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز النيل للإعلام بدمنهور برئاسة عادل قميحة تحت عنوان "المجاهرة بالإنحراف بين المنظورين الدينى والإجتماعى "وذلك بقاعة مشروع التنمية الريفية بدمنهور بمشاركة الأستاذ الدكتور محمد فتح الله النشار " وكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور" بحضور عدد كبير من موظفى المصالح الحكومية المختلفة و شباب من الجنسين.



أكد عمارة أن غياب العقاب داخل الاسرة وفى الجامعات والمدارس أدى الى انتشار السلوكيات الخاطئة بين الطلاب والتلاميذ و ان أنتشار البطالة بين الشباب أدى إلى الفراغ الفكري و الثقافي وما يترتب عليه من سلوكيات غير أخلاقية خاصة مع توفر هذا القدر الكبير من الغزو الثقافي والانفتاح على الثقافات الاخرى وما تحمله من انحرافات مع صعوبة السيطرة عليها ووجود وسائل التواصل الاجتماعي وما تحمله من سلبيات وافكار مسمومة .



فيما بين الدكتور محمد النشار " وكيل كلية الشريعة والقانون بدمنهور" أن الشريعة الاسلامية كرهت المجاهرة بالسوء لقوله" لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم" أمر بعدم تناول الاخبار السيئة وعدم الاشهار بها حتى لا تنتشر بين الناس لان الماهرين بارتكاب المعاصي بعيدون عن عفو الله حتى يتوبوا كما اوضح أن المجاهرة لا تكون بذنب ولكن كل ما أمر الشرع بعدم إظهاره ومخالفة ذلك يعتبر مجاهرة بالمعصية لان هذه شريعة الله فى خلقه .



و أكد النشار أن من أثار المجاهرة بالمعصية حمل الاخرين على التقليد والمحاكاة وأشاعه الفحش والتفحش فى المجتمع وان أفضل الطرق للبعد عن الإنحراف هو الرجوع الى منهج الله تبارك و تعالى والندم والاقلاع والعزم على ترك المعاصي ووجود التربيه داخل الاسرة والقدوة و خشية الله في السر والعلن .



وفى نهاية الندوة طالب النشار الحضور بضرورة السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الدولة والتصدي للجهات التي تنشر الافكار الانحرافيه مع تكرار هذه الندوة مع طلاب الجامعات .