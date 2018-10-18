التعادل السلبي ينهي لقاء الجونة والنجوم في الدوري الممتاز

انتهت أحداث مباراة فريقي الجونة والنجوم بالتعادل السلبي بدون أهداف، على ملعب استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.



لم يتمكن أحد لاعبي الفريقين من تسجيل أي أهداف طوال الـ 90 دقيقة التي جرت في المباراة، على الرغم من المحاولات العديدة من الجانبين.



خرج الشوط الأول نظيفا من الكروت الصفراء والحمراء، ودون أي مناوشات بين اللاعبين أو اعتراضات على طاقم تحكيم المباراة.



بينما في شوط المباراة الثاني تلقى فريق النجوم أربعة كروت صفراء، لـ شرويدة، أحمد ايمن، مهاب ياسر، خالد عبد الرازق، وتلقى الجونة كارت وحيدا أشهره الحكم في وجه عمرو السعداوي.

