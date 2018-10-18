تأجيل الاستشكال ضد إيقاف تراخيص أوبر وكريم لجلسة 3 يناير

قررت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، تأجيل نظر الإشكال المقام من سمير صبري المحامي، للمطالبة بإيقاف تنفيذ الحكم الصادر بوقف تراخيص أوبر وكريم إلى 3 يناير المقبل



وقال صبرى، فى الاستشكال الذي حمل رقم 32431 لسنة 72 قضائية، إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت حكما بوقف التراخيص التى أصدرتها الجهات الإدارية وسمحت من خلالها لشركتى أوبر وكريم، بنقل الركاب في مصر وإلزامها كذلك بوقف نشاط الشركتين.



وقالت المحكمة، إن شركتى أوبر وكريم، خالفتا شروط الترخيص وكذلك قانون المرور وقامتا بنقل ركاب بالمخالفة للقوانين.



وكان 42 سائقا من سائقي التاكسي الأبيض، أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري طالبوا فيها بإلزام مجلس الوزراء، بوقف ترخيص مزاولة شركات أوبر وكريم في مصر.