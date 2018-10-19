أنيسة حسونة تطالب بفتح حدائق عامة دون مقابل

طالبت النائبة، أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بفتح حدائق عامة للأسر البسيطة، بدون مقابل، قائلة: "من حق الأسر البسيطة وأطفالهم، التنزه، والاستمتاع بالخضرة من غير مقابل".



وأضافت "حسونة" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" بأن الجمعيات تستغل الحدائق فى الترويج لها ولعمل دعايا، ثم تقوم بغلقها فيما بعد.



وأشارت عضو البرلمان، إلى أنه يجب فتح المجال للشركات والجمعيات للقيام بمثل هذا الدور الوطني، ومن منطلق المسؤولية المجتمعية.