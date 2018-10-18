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بعد تقدم مصر 6 مراكز في تقرير التنافسية الدولي.. فخري الفقي: الإصلاحات تعزز من النظرة الدولية للاقتصاد المصري.. ووزيرة الاستثمار: التقدم جاء في إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:30 م
صدى البلد
محمد صبيح و علياء فوزي
  • صعود مصر 45 مركزا عالميا في تقرير التنافسية 
  • محمد سعد: تقدم مصر فى تقرير التنافسية شهادة ثقة للاقتصاد المصري
  • فخري الفقي: الإصلاحات تعزز من النظرة الدولية للاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد سعد، رئيس جمعية مستثمرى الغاز، إن تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية لتسجل المرتبة 94 عالميا،جاء نتيجة للاصلاحات الهيكلية والتشريعية والمالية التى شهدتها بيئة الأعمال فى مصر خلال العام الماضى.

كما كشف تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى، عن ارتفاع ترتيب مصر لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز على العام الماضى.

وأضاف سعد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الشركات العالمية تستعين بالتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية لاتخاذ قراراتها الاستثمارية ، حيث يبحث المستثمر عن بيئة أعمال جيدة لضخ أمواله وجنى مزيد من الأرباح مستقبلا.

وأكد سعد أن التقدم التى تحرزه مصر فى تقارير التنافسية العالمية والتصنيفات الائتمانية التى تصدرها المؤسسات الدولية تمثل شهادة ثقة للاقتصاد المصرى وتشجيع للحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته منذ 2014.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه رئاسة البلاد وضع خارطة طريق لنقل الاقتصاد المصرى من مرحلة تحت الصفر الى الصعود تدريجيا على مستوى المجالات الاقتصادية المختلفة من خلال مشروعات البنية التحتية وإنشاء شبكة طرق جيدة لربط بين جميع محافظات مصر وبناء محطات كهرباء لتوفير الطاقة اللازمة للمشروعات الصناعية لضمان عدم توقفها مستقبلا فضلا عن عمليات البحث واستكشافات حقول الغاز الطبيعى بالبحر المتوسط وبالتالى توفير المؤهلات الأساسية لبناء القواعد الاستثمارية للبلاد.

فيما قال فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الإصلاحات الجريئة التي تنفذها الحكومة بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدولي عززت من النظرة الدولية إلى الاقتصادي المصري، كما أنها عززت مكانة السوق المصرية بين الأسواق الناشئة.

وأشار الخبير الاقتصادي لـ صدى البلد، إلى أن المؤسسات الاقتصادية العالمية تتابع عن كثب ما تحققه مصر من إنجازات على صعيد الإصلاح الاقتصادي في كافة السياسات المالية والنقدية على المستوى التشريعي.

وأكد أن النظرة الدولية الإيجابية للاقتصاد المصري تعزز من التصنيف الائتماني ومعدلات التنافسية للقاهرة بالإضافة إلى أن الإصلاح التشريعي يعزز من الشفافية وتهيئة المناخ الاستثماري.

وذكر تقرير أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة (أونكتاد) أن ترتيب مصر تقرير التنافسية العالمية ارتفع لتسجل الترتيب 94 من 140 دولة شملها التقرير، بزيادة 6 مراكز عن العام الماضى، واستخدم التقرير هذا العام منهجية جديدة تزداد فيها أهمية رأس المال البشري والانفتاح والابتكار، والقدرة على تحقيق نتائج اجتماعية أفضل، بما فى ذلك مستوى الرضا عن الحياة.

وجاءت أكبر زيادة لمصر في مجال الابتكار بصعود 45 مركزا عالميا، وأوضحت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذا جاء في إطار عمل مصر على دعم ريادة الأعمال مثل إنشاء صناديق استثمارية، مثل شركة مصر للاستثمار في ريادة الأعمال، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، ودور وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية في تطوير القطاع المالى غير المصرفي.
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