تعليم بورسعيد ينظم مسابقة لأفضل مدرسة على مستوى المحافظة

أكد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد عن اعتزام المديرية تنظيم مسابقة لأختيار أفضل مدرسة على مستوى المحافظة .



وتشمل المسابقة المراحل التعليمية ( الابتدائية - الاعدادية - ثانوى عام - ثانوى فنى ) وذلك تحت رعاية اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.



وصرح باهى ابان المسابقة تستمر لمدة شهرين و هناك لجنة متخصصة من المديرية ستقوم بتقييم كل المدارس من حيث الانضباط والأداء التعليمى واستخدام أساليب التعلم المواكبة لمنظومة التعليم الجديدة ومدى تفعيل الأنشطة وسيتم منح المدارس الفائزة مكافآت وجوائز قيمة.