التايم: المرأة المصرية القديمة حققت قوة هائلة وصارت درة العالم

نشرت مجلة التايم الأمريكية مقالا يتناول أحد أهم ملكات مصر وهي الملكة نفرتيتي، التي اعتبرتها رمز القوة في الحضارة المصرية القديمة.



وقالت المجلة إن نفرتيتي استطاعت تقديم نموذج حكم طموح، حيث حمت بلادها، وقدمت الرعاية للسلطة الأبوية، وكانت ملكة عصرها.



وتقول كارا كوناي كاتبة مقال مجلة التايم:"لقد درست النساء والقوة في العالم القديم، بعد أن كتبت كتابًا عن ست ملكات من مصر القديمة، تكشف قصصهن عن جانب مثير لقوة الإناث في التاريخ".



وأضافت: "واحدة فقط تستحق الذكر بقوة (تقصد نفرتيتي) على الرغم من عدد النساء الكبير اللاتي وصلن إلى مناصب السلطة العليا".



والذي يهم هو أن ست نساء على الأقل ارتقين كأكبر صانعات للقرار، علاوة على العشرات من النساء اللاتي عملن كنائبات للملكة أو كاهنات أو زوجات مؤثرات.



وسمحت مصر القديمة لمزيد من الإناث بالوصول إلى السلطة في العالم القديم، مقارنة بأي مكان آخر على وجه الأرض، وهو ما يظهر أن المجتمع في مصر القديمة بطريقة ما كان أكثر تقدمية مما قد نتوقع.