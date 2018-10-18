ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

التايم: المرأة المصرية القديمة حققت قوة هائلة وصارت درة العالم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:12 م
صدى البلد
محمد علي
نشرت مجلة التايم الأمريكية مقالا يتناول أحد أهم ملكات مصر وهي الملكة نفرتيتي، التي اعتبرتها رمز القوة في الحضارة المصرية القديمة.

وقالت المجلة إن نفرتيتي استطاعت تقديم نموذج حكم طموح، حيث حمت بلادها، وقدمت الرعاية للسلطة الأبوية، وكانت ملكة عصرها.

وتقول كارا كوناي كاتبة مقال مجلة التايم:"لقد درست النساء والقوة في العالم القديم، بعد أن كتبت كتابًا عن ست ملكات من مصر القديمة، تكشف قصصهن عن جانب مثير لقوة الإناث في التاريخ".

وأضافت: "واحدة فقط تستحق الذكر بقوة (تقصد نفرتيتي) على الرغم من عدد النساء الكبير اللاتي وصلن إلى مناصب السلطة العليا".

والذي يهم هو أن ست نساء على الأقل ارتقين كأكبر صانعات للقرار، علاوة على العشرات من النساء اللاتي عملن كنائبات للملكة أو كاهنات أو زوجات مؤثرات.

وسمحت مصر القديمة لمزيد من الإناث بالوصول إلى السلطة في العالم القديم، مقارنة بأي مكان آخر على وجه الأرض، وهو ما يظهر أن المجتمع في مصر القديمة بطريقة ما كان أكثر تقدمية مما قد نتوقع.
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة.. تسجيل صوتي لـ رئيس مخابرات قطر يفتخر باحتلال تركيا لبلاده .. فيديو

شهيد لقمة العيش..محمد عادل سائق ودع الحياة مذبوحا فى الإسماعيلية

شاهد.. عالم فضاء مصرى يخترع طائرة حديثة

تعرف على سبب بكاء الفنانة المغربية دنيا بطمة.. فيديو

غدا .. غلق شارع امتداد رمسيس 4 أشهر لإنشاء محور المشير طنطاوي

بعد زيارة السيسي .. روسيا تعلن عن مفاجأة بخصوص محطة الضبعة النووية

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي

الأهلي يقترب من خطف أولى صفقات الميركاتو الشتوي من الزمالك

رسميا.. أمبرو الإنجليزية ترعى قميص الأهلى 3 سنوات مقبلة

روسيا تبحث عن سر مصر في تجاوز الأزمات

بكري يروي تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتهريبها لقطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

فيديو

ابراهيما يتقدم بالهدف الأول لوادي دجلة في شباك المقاولون..فيديو
جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي
كاتب سعودي يفجر مفاجأة حول اختفاء جمال خاشقجي وعلاقة الإخوان بالحادث
عالم طيران مصري: أعمل على بناء صاروخ فضائي لشركة يابانية..فيديو
شاهد.. عالم فضاء مصرى يخترع طائرة حديثة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟