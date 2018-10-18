استشاري أوعية دموية: إنقاذ الأطراف من البتر حملة وقائية لتقليل الخطر

صرح الدكتور حسام المهدى استشاري جراحة الأوعية الدموية وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بالقصر العيني والمنسق العام لحملة "إنقاذ الأطراف من البتر" أن الحملة يتم من خلالها تشخيص أمراض الشرايين والأوعية الدموية للأطراف واجراء التداخلات العلاجية لها عن طريق القسطرة مثل تركيب الشبكات الداعمة داخل الشرايين .



وقال المهدى إن حملة"انقاذ الأطراف من البتر" حملة وقائية فى المقام الأول والأخير بعد أن تضاعفت حالات مرضى الأوعية الدموية من خلال انسداد الشرايين والتى تشير إلى تراكم المواد الدهنية داخل الشرايين المؤدية إلى القلب أو الدماغ مما يعيق تدفق الدم ونتيجة لهذا فإن الأكسجين والمواد المغذية التي يحملها الدم لا يمكن أن تصل إلى مختلف أعضاء الجسم والأنسجة ،ويحتمل أن تسبب الضرر الهائل ومنع الأعضاء من العمل بشكل صحيح لدرجة تصل الى البتر .



وأضاف أن الحملة تتضمن الشق التوعوى بمخاطر أمراض الأوعية الدموية , كما تتضمن الشق العلاجى من خلال سرعة التشخيص وتوجيه المريض ناحية العلاج السليم والطريقة الأمثل للعلاج لكل حالة , وخاصة أن انسداد الشرايين في أجزاء مختلفة من الجسم يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مثل مرض الشريان التاجي، ومرض الشريان السباتي ومرض الشريان المحيطي وحتى بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.



وأكد المهدى قد يحدث تطور لانسداد الشرايين ببطء و تدريجيا والتشخيص في الوقت المناسب مهم جدا والأدوية والعلاجات الحديثة حسب إحتياج كل حالة، يمكن أن تساعد في منع الحالة من التدهور والحد من خطر حدوث أمراض القلب والشرايين الخطيرة .