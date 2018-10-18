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جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:05 م
صدى البلد
كـريـم الـخـطـيـب
أجرى برنامج «صبايا» المذاع على قناة «الحياة» تقريرا ميدانيا بعنوان ابتسامة الأسبوع لكشف ردود الشارع المصري ورأيهم في الإعلامية ريهام سعيد.

وقال البعض ان البرنامج هادف، وكل المادة التي يقدمها جيده ومفيدة وساعد وخدم أشخاصا كثيرين خاصة الفقراء، والبعض لا يعرفها ريهام سعيد ولا يشاهد حلقاتها، وأجابت سيدة: بخاف منها الصراحة.

وعلقت ريهام سعيد قائلة «كلكم فوق راسي وسعيدة بيكم، ولكن ضحكت كثيرا من السيدة التى قالت بخاف منها، وانا بأقول لها بتخافي مني ليه عملت ايه».
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