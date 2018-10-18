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رياضة

شباب المصري بفوز على بتروجت بهدف في مباراة مثيرة ..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:16 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
فاز فريق المصري تحت 19 عاما بقيادة مديره الفني عبده بدرية على ضيفه فريق طلائع الجيش بهدف واحد للا شيء في المباراة التي جرت بينهما عصر اليوم على ملعب فرع النادي المصري الجديد بحي الضواحي.

احرز أحمد صابر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول للمباراة التي شهدت سيطرة شبه تامة من المصري على مجريات المباراة كاملةً ، ونجحت التغييرات التي أجراها الكابتن عبده بدرية بنزول عز الدين حسين ومحمود البيطار ومحمد أبو زيد بدلًا من مصطفى أيمن ومحمد الجمل وأحمد صابر في الحفاظ على نتيجة المباراة لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدف للاشئ ليضيف الى رصيده ثلاث نقاط ثمينة وغالية .

مثل المصري :محمد شحاته لحراسة المرمى ، محمد عبد الخالق ، كريم علاء ، محمد أنسي ، محمود عبد الواحد ، علي حمدي، أمير صابر، مصطفى أيمن ، احمد صابر ، احمد السيد ، محمد الجمل.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق يتكون من الكابتن عبده بدرية مديرًا فنيًا ، الكابتن أحمد نبيه مدربًا ، الكابتن السيد المنصوري مدربًا للحراس ، الكابتن عبد الرحمن قلاوينة أخصائيًا للعلاج الطبيعي ، الكابتن السيد الجراحي مديرًا اداريًا ، فيما يشرف على القطاع فنيًا الكابتن ميمي عبد الرزاق المدير الفني للقطاع ، الكابتن سيف داود نائب المدير الفني للقطاع ، الكابتن السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى ، الكابتن محمد المنصوري المدير الاداري للقطاع ، بالاضافة للدكتور مجدي الألفي المشرف على الأجهزة الطبية للقطاع.

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