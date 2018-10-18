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أخبار البلد

العلميين تزور مصنع اسمنت قنا لتفعيل تحصيل الدمغة.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:13 م
الوفد بمصنع اسمنت
الوفد بمصنع اسمنت قنا
الديب أبوعلى
تفقد وفد نقابة المهن العلمية برئاسة الدكتور السيد عبد الستار المليجي، النقيب العام، خلال زيارته لمحافظة قنا دار العلميين تمهيدا لافتتاحها قريبا.

وقال المليجي، إن العمل بالدار يجرى على قدم وساق وأن معظم الأثاث المطلوب للدار قد تم فرشه بالفعل بعد الانتهاء من آخر مراحل التشطيب.

كما زار الوفد كلية العلوم بجامعة قنا، وعقدوا اجتماعا مع الدكتور محمد محجوب عزوز، عميد الكلية، وبحثوا التعاون بين النقابة الكلية وذلك لرفع مستوى الخريجين، وزيادة خبراتهم، وعقد مجموعة من التدريبات العملية لهم، لتأهيلهم لسوق العمل.

وزار الوفد أيضا مصنع اسمنت قنا وقام بإجراء مباحثات علمية ونقابية ناجحة منها تفعيل قانون تحصيل الدمغات لصالح صندوق المعاشات بنقابة العلميين.
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