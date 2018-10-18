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برلمان

زعيم الأغلبية في ختام مؤتمر مستقبل وطن : ننحاز لأمن مصر ومصلحة المواطن

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:18 م
من منتدي مستقبل وطن
من منتدي مستقبل وطن
فريده محمد
اختتم المنتدى البرلماني الأول لحزب مستقبل وطن، أعماله منذ قليل، حيث قال عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية رئيس ائتلاف دعم مصر، فى كلمته الختامية عن تدشين صفحة جديدة فى سجل انجازات الحزب وتاريخه لوضع قواعد وأسس ومبادئ حزبية وبرلمانية جديدة، إننا نصنع معا تجربة نموذج رائد فى التواصل السياسي والاجتماعى ونصنع معا معادلة جديدة فى التعاون والاحترام والشراكة والتفاعل المثمر بين الحزب والنواب والمواطنين والتنفيذيين لنحقق انطلاقة قوية نرتقى فيها بالعمل الحزبى والبرلمانى ونضاعف فيها وبقوة حزبنا ونحقق فيها آمالنا فى مستقبل وطن يليق بمصر والمصريين.

وأكد "القصبي" أن حزب مستقبل وطن هو صاحب الكتلة البرلمانية الأكبر بين الأحزاب وهو الأقوى والأكثر تأثيرا بل الاوسع انتشارا والأكثر فاعلية بين المواطنين، فهو حزب اجتهد القائمون عليه وأخلصوا فيه حبا وعملا لصالح هذا البلد وحزب يواصل التحامه مع المواطنين ويشعر بآلامهم ويعبر عن طموحاتهم فهو حزب يسعى للنهوض بمصر الى مصاف الدول المتقدمة.

وتابع: فى ختام هذا الملتقى أقدم تحية اعزاز وتقدير الى المهندس الشاب أشرف رشاد رئيس الحزب، كما أتقدم بالتحية الى كل أعضاء المؤتمر فلقد كانت الفعاليات والمناقشات جادة وفاعلة تعكس حرص النواب على اقتحام ومواجهة المشاكل التى تهم المواطن.

واختتم زعيم الأغلبية قائلا: انها بداية ننطلق منها جميعا لخدمة الوطن وهى بداية نتعاهد فيها امام الله ان نبذل كل ما لدينا من جهد وطاقة من اجل ان نؤدى اداء رفيع المستوى داخل البرلمان يليق بمجلسنا النيابى صاحب التاريخ العميق وهى بداية نتعاهد فيها ان نتعاون ونتكاتف ائتلافا واحزابا داخل المجلس منحازين للقضايا الوطنية وامن البلاد والعباد ومنحازين الى المواطن معتزين بالقيادة الوطنية مؤكدين سيادة الدولة المصرية.
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