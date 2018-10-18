تحليل الجبنة بمدينة الأزهر بعد شكوى من احتوائها على زيوت مهدرجة

نشر الطالب خليل خليفة، أحد طلاب كلية الزراعة بجامعة الأزهر، المقيم بالمدينة الجامعية، منشورا على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي عن احتواء الجبن المقدمة للطلاب فى المدينة على 30% زيوت مهدرجة مما يسبب خطورة على زملائه الطلاب.



وقال الطالب فى المنشور (جبنة المدينة جينا نحللها في المعمل اتضح ان نسبة الدهن فيها 30% والدهن دا عبارة عن زيوت مهدرجة اللي هي أحماض دهنية مشبعة او دهون متحوله «ترانس فاتس» وبالتالي الزيوت دي بتسبب مخاطر كتير اولهم رفع معدل الكوليسترول في الدم واللي بيسبب انسداد الشريان التاجي في القلب وكذلك تصلب الشرايين وزيادة الوزن والسمنة المفرطة والتهاب المفاصل والعظام بسبب زيادة الوزن وزيادة احتمالية الاصابة بالنوع الثاني من داء السكري وكمان تراكم الدهون علي الأعضاء الحيوية بالجسم والحاق الضرر بيها زي الكلي والكبد).



وعلى الفور تابع أحمد شعلان مدير المدينة الجامعية للبنين بجامعة الأزهر، المشكلة ورد عليه بالتحقق من هذه النتيجة وتحليلها رسميا لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاه هذا الأمر إن ثبت ما يقول حيث قال فى رده (الابن العزيز خليفه سوف يتم الاتصال بعميد كلية الزراعة للتأكد من التحليل و عمل مذكرة بالموضوع لنائب رئيس الجامعة وإذا ثبت صحة كلامك سيتم تحويل الموضوع النيابه العامه لأن دي حياة طلاب نحن مسؤولون عنها أمام الله وإذا ثبت عدم صحته سوف يتم التحقيق معك لبيان سبب الشائعة وبثها على زملائك والله من وراء القصد).