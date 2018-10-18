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محافظات

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:12 م
فنان مصرى ايطالى
فنان مصرى ايطالى يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأ
محمد الاسكندراني وأيمن محمد - تصوير صلاح المهدى
بعث الفنان المصرى الإيطالى جمال مليك برسالة سلام بلوحة فنية رسمها خلال حفل ملتقى الأديان أثناء فقرات الحفل.

وجذبت لوحته الفنية الحاضرين وخاصة مع سرعة الرسم خلال فقرات الحفل وحيا الجماهير الفنان جمال مليكة لجمال لوحته.

وسوف يشهد حفل ملتقي الأديان عددا من العروض الفنية ومعرضا للمشغولات اليدوية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن محافظة جنوب سيناء، تحتوي على مقومات دينية وأثرية عريقة، موضحا أن تنظيم ملتقى سانت كاترين السلام العالمى يهدف إلي تسليط الضوء على عملية التقارب والمحبة بين الديانات على أرض مهد الديانات.

وأضاف "فودة" خلال كلمه له في الملتقى ، أن الملتقى رسالة سلام للعالم أجمع، مشيرا إلي أن أصل العلاقات بين الأشخاص والعلاقات الإنسانية هو السلام.

وتابع: "سانت كاترين تعد من أهم المناطق السياحة فى العالم، مؤكدا أن المنطقة تستحق المزيد من الاهتمام لتعود السياحة إلى سابق عهدها.

حضر الملتقى عدد من الوزراء وهم وزراء الثقافة والهجرة والأوقاف والآثار وسط حضور كبير من سكان جنوب سيناء.
فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور
فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور
فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور
فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور
فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور
فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور
فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور
فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور
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