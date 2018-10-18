مجلس الصيادلة: بنك مصر يرفض اعتماد توقيعات هيئة المهن الطبية الجديدة

أعلن مجلس نقابة الصيادلة، أن اتحاد نقابات المهن الطبية، تلقى خطابا من بنك مصر، أكد فيه رفض اعتماد توقيعات هيئة المكتب الجديدة، والتي جرى تشكيلها يوم الاثنين 1 أكتوبر الجاري.



وأوضح المجلس، في بيان له قبل قليل، أن البنك رفض اعتماد توقيعات الهيئة الجديدة بعد استشارة الشئون القانونية به، والتى أفتت بعدم الاعتداد بما صدر عن اجتماع خمسة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، بحضور شخصين لا صفة قانونية لهما.



ولفت المجلس، إلى أنه بناء على هذا الرفض تستمر التوقيعات المعتمدة فى البنك كما هى دون تغيير، وهى خاصة بكل من: الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد المهن الطبية "توقيع أول بصفته رئيس الاتحاد"، ونواب رئيس الاتحاد توقيع أول احتياطى، والدكتور أحمد عبيد، توقيع ثان أساسي بصفته "أمين صندوق اتحاد المهن الطبية"، والدكتور محمد عبد الحميد، توقيع ثان احتياطى بصفته أمين صندوق مساعد اتحاد المهن الطبية.



وأكد المجلس، أن هذا الخطاب أفشل مخططات السيطرة على مقر الاتحاد، ووقف الحسابات بالمخالفة للقانون، وتعطيل صرف المعاشات والإعانات ورواتب موظفى الاتحاد.



