ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مجلس الصيادلة: بنك مصر يرفض اعتماد توقيعات هيئة المهن الطبية الجديدة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:08 م
إرشيفية
إرشيفية
الديب أبوعلى
أعلن مجلس نقابة الصيادلة، أن اتحاد نقابات المهن الطبية، تلقى خطابا من بنك مصر، أكد فيه رفض اعتماد توقيعات هيئة المكتب الجديدة، والتي جرى تشكيلها يوم الاثنين 1 أكتوبر الجاري.

وأوضح المجلس، في بيان له قبل قليل، أن البنك رفض اعتماد توقيعات الهيئة الجديدة بعد استشارة الشئون القانونية به، والتى أفتت بعدم الاعتداد بما صدر عن اجتماع خمسة من أعضاء مجلس إدارة اتحاد المهن الطبية، بحضور شخصين لا صفة قانونية لهما.

ولفت المجلس، إلى أنه بناء على هذا الرفض تستمر التوقيعات المعتمدة فى البنك كما هى دون تغيير، وهى خاصة بكل من: الدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد المهن الطبية "توقيع أول بصفته رئيس الاتحاد"، ونواب رئيس الاتحاد توقيع أول احتياطى، والدكتور أحمد عبيد، توقيع ثان أساسي بصفته "أمين صندوق اتحاد المهن الطبية"، والدكتور محمد عبد الحميد، توقيع ثان احتياطى بصفته أمين صندوق مساعد اتحاد المهن الطبية.

وأكد المجلس، أن هذا الخطاب أفشل مخططات السيطرة على مقر الاتحاد، ووقف الحسابات بالمخالفة للقانون، وتعطيل صرف المعاشات والإعانات ورواتب موظفى الاتحاد.

loading...

ترشيحاتنا

الزراعة تكشف السبب الرئيسي فى تدمير صناعة الدواجن.. فيديو

تامر عبد المنعم يظهر في لوك جديد مغازلا طليقته.. نقص وزنه كثيرا

شاهد .. هطول الأمطار في المسجد النبوي

روسيا تبحث عن سر مصر في تجاوز الأزمات

غموض حول مقتل سائح في جزيرة الرعب التايلاندية

بريطانيا تستعد لـ قنبلة الثلج

ترتيب مجموعة بحري بعد الجولة السابعة من الدوري الممتاز ب

فيفا يهنئ مصر بعد التتويج بـ برونزية أوليمبياد الشباب

جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي

شهيد لقمة العيش..محمد عادل سائق ودع الحياة مذبوحا فى الإسماعيلية

رسميا.. أمبرو الإنجليزية ترعى قميص الأهلى 3 سنوات مقبلة

معلومات جديدة عن المرأة الغامضة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

فيديو

ابراهيما يتقدم بالهدف الأول لوادي دجلة في شباك المقاولون..فيديو
جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي
كاتب سعودي يفجر مفاجأة حول اختفاء جمال خاشقجي وعلاقة الإخوان بالحادث
عالم طيران مصري: أعمل على بناء صاروخ فضائي لشركة يابانية..فيديو
شاهد.. عالم فضاء مصرى يخترع طائرة حديثة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟