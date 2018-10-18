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برلمان

أشرف رشاد: منتدى مستقبل وطن ميلاد لهيئة برلمانية جديدة تعمل لخدمة الوطن

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:27 م
النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
قال المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، إن منتدى الحزب، بشرم الشيخ، يعد أول ميلاد حقيقي لهيئة برلمانية جديدة لمستقبل وطن خلال الفترة المقبلة تعمل بكل جد واجتهاد لما فيه الصالح العام وتبذل قصارى جهدها للنهوض بالوطن.

جاء ذلك خلال حفل ختام منتدى مستقبل وطن بمدينة شرم الشيخ ، بحضور رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة والسيد الشريف وكيل مجلس النواب وعبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر.

وتابع : نسمع شائعات كثيرة ولا يسعني إلا أن أتوجه بمزيد من الشكر للنواب على اختيارهم هذه المرحلة والأهم لدينا هو مستقبل وطن أما أشرف رشاد فله رب يحميه، والحمد لله نحن تحت قيادة واعية ومخلصة إذ نثق في الرئيس السيسي ولا يمكن أن ننكر دوره ليتحمل مسئولية مصر.

واستطرد: من وقف إلى جوار الحزب لن يتخلى عنه الحزب وسنعبر أي نوع من التحديات ولن نسمح بالتشكيك في رموزنا أو أن نخطئ في اي شخص وسيظل مستقبل وطن عائلة تسع الجميع تقوم على المبادئ ويحترم فيها الصغير الكبير وينصح فيها الكبير الصغير ويقدم له كل الخبرات اللازمة.

وعلى خلفية أزمة السعودية واختفاء الصحفي جمال خاشقجي أعلن رشاد ان مستقبل وطن يقف الي جوار المملكة العربية السعودية ولن نسمح بأي اهتزاز لها وأن مصر شعبا وحكومة ترفض وبكل شدة أي محاولة من شأنها إدخال السعودية في نفق مظلم".

فيما عقب عليه الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية قائلا:" أشرف رشاد الشريف هو رئيس حزب مستقبل وطن وهو يمثل ابنا لي أعتز به وبعقليته الراجحة ولن أسمح بالمساس باستقرار الحزب أو أي محاولة من شأنها إحداث فتنة بين الحزب والائتلاف فمشوارنا كبير يتطلب مزيدا من التعاون والتوحد وليس طلب المصالح الشخصية.
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