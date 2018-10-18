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ديني

توثيق زيارة الإمام الأكبر لكازاخستان بالفيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:08 م
محمد شحتة
نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف على الفيسبوك، اليوم الخميس، فيديو تسجيلي يرصد أبرز الفعاليات واللقاءات التي شهدتها زيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لجمهورية كازاخستان، في الفترة من ٨ إلى ١٠ أكتوبر.

والتقى الطيب، خلال الزيارة الرئيس "نور سلطان نزارباييف"، رئيس جمهورية كازاخستان، وعدد من كبار المسئولين الكازاخيين، كما شارك في افتتاح الدورة السادسة لمؤتمر زعماء الأديان، حيث شدد فضيلته في كلمته أمام المؤتمر على أن حل أزمة عالمنا المعاصر يستوجب ضرورة العودة إلى الدين ومرجعيته، كحارس للأخلاق وضوابطها، ومنقذ لحضارتنا الحديثة ومكاسبها ومنجزاتها.

وجرى خلال الزيارة تكريم فضيلة الإمام الأكبر وتقليده درجة "الأستاذية الفخرية"، من جامعة "أوراسيا الوطنية"، أكبر جامعات كازاخستان، تقديرا لجهوده في تعزيز قيم السلام والتعايش، وقيادته للعديد من مبادرات الحوار والتعاون بين المؤسسات والقيادات الدينية عبر العالم، ولدور الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الأكبر في العالم الإسلامي، في نشر تعاليم الإسلام السمحة.

كما زار فضيلته مسجد "حضرة السلطان"، أكبر مسجد كازاخستان، وأحد أكبر المساجد في آسيا كلها، وقد أَمَّ فضيلته المصلين في صلاة العشاء، ثم ألقى كلمة قصيرة حث خلالها الأئمة والدعاة على التمسك بما تعلموه في الأزهر الشريف من اعتدال ووسطية.

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