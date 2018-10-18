هيئة الاستعلامات توضح أبرز توصيات مؤتمر رعاية متحدي الإعاقة

قال عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، إنهم نظموا أول مؤتمر علمي لبحث رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.



وأشار محسوب، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "إل تي سي"، الخميس، إلى أن هناك 12 جامعة مصرية شاركت في المؤتمر، وتم مناقشة مختلف المشاكل التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة.



وأوضح أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات منها، ضرورة وجود برامج تخص متحدي الإعاقة على كل القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، مع مواصلة العمل على مناقشة مشاكل متحدي الإعاقة.

