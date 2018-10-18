ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

هيئة الاستعلامات توضح أبرز توصيات مؤتمر رعاية متحدي الإعاقة

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:14 م
صدى البلد
كريم الخطيب
قال عمرو محسوب، رئيس قطاع الإعلام الداخلي بهيئة الاستعلامات، إنهم نظموا أول مؤتمر علمي لبحث رعاية الأطفال ذوي الإعاقة.

وأشار محسوب، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" عبر فضائية "إل تي سي"، الخميس، إلى أن هناك 12 جامعة مصرية شاركت في المؤتمر، وتم مناقشة مختلف المشاكل التي تواجه الأطفال ذوي الإعاقة.

وأوضح أن المؤتمر خرج بعدد من التوصيات منها، ضرورة وجود برامج تخص متحدي الإعاقة على كل القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، مع مواصلة العمل على مناقشة مشاكل متحدي الإعاقة.
loading...

ترشيحاتنا

مفاجأة .. ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح مقابل 160 مليون يورو

تعيين أيمن عبد العزيز مدربا مساعدا لـ نادى الزمالك

بريطانيا تستعد لـ قنبلة الثلج

خالد بيومي يسخر من مستوى الكرة فى مصر والسبب ميدو

سقوط القنصل أشهر نصاب بالجيزة.. احترف التزوير والسرقة.. باع شقة لـ 5 أشخاص.. وسيارة نقل لتحميل أحراز جرائمه.. صور

قصة خاتم الأمير هاري الأسود.. هدية من ميجان أم تكنولوجيا متطورة.. صور

معلومات لا تعرفها عن سوار الذهب وعلاقته بـ قطر

بوتين يحمل أمريكا مسئولية اختفاء خاشقجي .. فيديو

شاهد.. مايا دياب تسقط على الأرض خلال تسجيل نور العين

نص الخطاب المتسبب في غضب وإحراج إسرائيل أمام مجلس الأمن

الزراعة تكشف موعد تطبيق قانون حظر بيع الدواجن الحية.. فيديو

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

فيديو

ابراهيما يتقدم بالهدف الأول لوادي دجلة في شباك المقاولون..فيديو
جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي
كاتب سعودي يفجر مفاجأة حول اختفاء جمال خاشقجي وعلاقة الإخوان بالحادث
عالم طيران مصري: أعمل على بناء صاروخ فضائي لشركة يابانية..فيديو
شاهد.. عالم فضاء مصرى يخترع طائرة حديثة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟