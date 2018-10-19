جامعة القاهرة تنظم ملتقى توظيفي لخريجي سياسة واقتصاد ديسمبر المقبل

أعلن الدكتور محمود السعيد عميد كلية الإقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، عن تنظيم الكلية لملتقى توظيفى للخريجين.



وأوضح السعيد في تصريحات خاصة ل "صدى البلد" أنه من المقرر أن يقام الملتقى فى شهر ديسمبر المقبل بحضور عدد من الشركات.



وكان الدكتور محمود السعيد عميد الكلية، أكد أن الكلية دعمت رعاية الشباب بتكلفة تخطت ال 40 ألف جنيه ؛ لتوفير كافة الخدمات التى يحتاجونها.