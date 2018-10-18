المفوضية الأوروبية والمنظمة العربية للطيران توقعان إعلان نوايا

عقد عبد النبي منار المدير العام للمنظمة العربية للطيران المدني وعبد الوهاب تفاحة الأمين العام للاتحاد العربي للنقل الجويّ، اجتماعًا مَع مدير عام النقل والتنقل في المفوضية الأوروبية، بمقر المفوضية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.



وبحث الاجتماع دعم علاقات النقل الجوّي بَيْن الدول العربية والاتحاد الأوروبي والتي تشمل التعاون في مجالات أمن وسلامة وتدفق الحركة الجويّة.



وتم خلال الاجتماع الاتفاق على توقيع رسالة -إعلان نوايا- بين المفوضية الأوروبية والمنظمة العربية للطيران المدني بحيث تتضمن الرسالة الشؤون التي سيتم التعاون عليها بين المفوضية والمنظمة، وكذلك عقد قمّة عربية - أوروبية للطيران سنة 2020.