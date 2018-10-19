نبيل زكي: الزيارة الأخيرة إلى روسيا هي حصاد لجميع اللقاءات السابقة

قال الكاتب الصحفي نبيل زكي، إن اليوم هو اللقاء التاسع بين الرئيس السيسي والرئيس الروسي فلادمير بيوتين، والتي تمت في عدد من المناسبات والدولية المشتركة.



وأوضح زكي خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة المذاع علي فضائية صدي البلد، أن اللقاء الأخير هو حصاد لجميع اللقاءات السابقة منذ إن كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع.



وأكد الكاتب الصحفي، أن الرئيس السيسي تم استقباله بحفاوة بالغة خلال أولى زياراته إلي روسيا بسرب من الطائرات التابعة للطيران الروسي، حينما كان وزيرا للدفاع.