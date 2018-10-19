وائل أمين: تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة مع بداية 2019

قال اللواء وائل أمين، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، إنهم يعملون على تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة في بداية 2019.



وأشار "أمين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أنهم سيطبقون المنظومة الجديدة على كافة الطرق من خلال عدة مراحل، حيث ستطبق المرحلة الأولى على 6 طرق.

