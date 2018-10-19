ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وائل أمين: تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة مع بداية 2019

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:10 ص
صدى البلد
حمزة شعيب
قال اللواء وائل أمين، نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، إنهم يعملون على تطبيق منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة في بداية 2019.

وأشار "أمين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أنهم سيطبقون المنظومة الجديدة على كافة الطرق من خلال عدة مراحل، حيث ستطبق المرحلة الأولى على 6 طرق.
loading...

ترشيحاتنا

الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح

معلومات جديدة عن المرأة الغامضة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي

الزئبقى محمد بركات ينشر صورته مع أولاده

هيئة الاستعلامات: مصطفى النجار ليس محبوسا.. ولا علم للسلطات بمكان هروبه

سقوط القنصل أشهر نصاب بالجيزة.. احترف التزوير والسرقة.. باع شقة لـ 5 أشخاص.. وسيارة نقل لتحميل أحراز جرائمه.. صور

شاهد.. محمود الليثى يدخل فى نوبة بكاء ويكشف بدايته الفنية

والدة الطفلة المعجزة تكشف كواليس حمل ابنتها الرضيعة في جنين..فيديو

إعلامية تجري لقاءات حصرية مع مسئولي صفقة القطارات الروسية لمصر..صور

وزير التعليم العالي: تكليف رئاسي بإجراء امتحانات إلكترونية موحدة بالجامعات

عارضات أزياء كسرن القواعد.. إحداهن تعاني من البهاق وأخري بالسمنة.. صور

تعرف على سبب التعديلات المرورية بالعباسية وصلاح سالم والاتوستراد

بكري يروي تفاصيل اختلاس مليار دولار من شركة بترول وتهريبها لقطر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو
توفيق عكاشة يكشف لأول مرة أسرار مكالمته مع الشيخ علي جمعة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟