في هذه الحالات تحتاج لتركيب الأسنان الجمالية

قال الدكتور باسم سمير، إن هناك طرق تكنولوجية حديثة ومتطورة لصنع الإبتسامة التى يريدها الشخص خلال وجوده فى عيادة الأسنان لدرجة أن تصميم وتجهيز وتركيب الأسنان باتت تتم فى وقت قياسى خلال جلسة واحدة عكس ما كان يحدث فى الماضى , كما يتم تصميم الابتسامة التى تناسب المريض وفق أبعاد وجهه بالطول والعرض.



وأضاف باسم سمير أن هناك ما يسمى بطب الأسنان الرقمى الذى يعتمد على ضرورة وجود نسبة وتناسب فى شكل الأسنان وملامح الوجه كالعينين كمقاييس جمالية، ويتم تحليلها عن طرق الكمبيوتر ويتم من خلالها عمل تركيبات وتصبح أكثر جمالا ورضا للمريض.



وناشد الدكتور باسم سمير بضرورة تحرك الأشخاص للحفاظ على أسنانهم فإذا كانت هناك أسنان مائلة أو متراكبة على بعضها البعض فينصح بتصحيح وضعها ليسهل تنظيفها لأن تراكمها يزيد من احتمال تسوسها لسهولة تجمع البكتيريا وفضلات الطعام عليه.