ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الزراعة: مصر حريصة على نقل خبراتها إلى الدول الأفريقية .. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:14 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر مهتمة بالتعاون مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس السيسي تم التوجه وبقوة للقارة الأفريقية.

وأشار "عبدالدايم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أنه تم التباحث مع وزير الري والغابات في كوت يفوار لبحث سبل نقل الخبرة المصرية في زراعة الغابات إليهم.

وأكد أن مصر حريصة على نقل خبراتها المختلفة إلى الدول الأفريقية.

loading...

ترشيحاتنا

أمريكا تمهل السعودية أياما للرد على اختفاء خاشقجي

الأهلي يقترب من خطف أولى صفقات الميركاتو الشتوي من الزمالك

شاهد.. عالم فضاء مصرى يخترع طائرة حديثة

أزارو .. النجم الذى قهر السخرية فى مصر وأصبح هدف كبار أندية أوروبا

خالد بيومي يسخر من مستوى الكرة فى مصر والسبب ميدو

الاتحاد الأوروبي يطلق مسابقته السنوية للتصوير وصف مصر الحديثة

كاتب سعودي يفجر مفاجأة حول اختفاء جمال خاشقجي وعلاقة الإخوان بالحادث

شاهد.. إيران تمول ميلشيات الحوثي بالمخدرات

إحداهن أنكرت زواجها وأخرى خدعت اللجنة.. حكايات سحب اللقب من ملكات الجمال

مفاجأة.. الشرطة التركية تبحث عن خاشقجي في غابة ومزرعة بإسطنبول

معلومات جديدة عن المرأة الغامضة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي

سقوط القنصل أشهر نصاب بالجيزة.. احترف التزوير والسرقة.. باع شقة لـ 5 أشخاص.. وسيارة نقل لتحميل أحراز جرائمه.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

انتهاء تجهيزات حفل عمرو دياب فى جامعة مصر .. صور

فيديو

ابراهيما يتقدم بالهدف الأول لوادي دجلة في شباك المقاولون..فيديو
جمهور صبايا: بنخاف من ريهام سعيد.. والإعلامية ترد: كلكم فوق راسي
كاتب سعودي يفجر مفاجأة حول اختفاء جمال خاشقجي وعلاقة الإخوان بالحادث
عالم طيران مصري: أعمل على بناء صاروخ فضائي لشركة يابانية..فيديو
شاهد.. عالم فضاء مصرى يخترع طائرة حديثة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟