الزراعة: مصر حريصة على نقل خبراتها إلى الدول الأفريقية .. فيديو

قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مصر مهتمة بالتعاون مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أنه في عهد الرئيس السيسي تم التوجه وبقوة للقارة الأفريقية.



وأشار "عبدالدايم"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أنه تم التباحث مع وزير الري والغابات في كوت يفوار لبحث سبل نقل الخبرة المصرية في زراعة الغابات إليهم.



وأكد أن مصر حريصة على نقل خبراتها المختلفة إلى الدول الأفريقية.



