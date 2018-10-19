تربية حلوان تعلن عن ورشة عمل مجانية للطلاب والخريجين

أعلنت وحدة متابعة الخريجين، بكلية التربية بجامعة حلوان، عن عقد ورشة عمل بعنوان "استخدام الخرائط الذهنية في عمليتى التعليم والتعلم"، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء الموافق ٢٤ أكتوبر الجاري.



وأوضحت الكلية في بيان لها، أن ورشة العمل تقدم مجانا للطلاب والخريجين الدارسين بالكلية، كما تقام الورشة تحت أشراف وإدارة دكتور خالد عبد العظيم.



جدير بالذكر أن الورشة ستقام بقاعة ١٥٨ بكلية التربية، لتبدأ في تمام الساعة ١٠ صباحًا.