القدس لنا فى ندوة بدار الأوبرا ٢١ أكتوبر

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر ندوه بعنوان (القدس لنا) فى السابعه مساء الأحد ٢١أكتوبر بالمسرح الصغير يديرها الدكتور جمال الشاعر بحضور السفير دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.



يشارك فى الندوة كل من الشيخ محمد حسين مفتى القدس والديار الفلسطينية، الأب إبراهيم فلتس مستشار حراسة الأراضى المقدسة، اللواء بلال النتشه الأمين العام للمؤتمر الشعبى الوطنى للقدس، يونس العمورى الوكيل التنفيذى للمؤتمر الشعبى للقدس والاستاذحاتم عبد القادر وزير شئون القدس السابق وذلك فى حوار يدور حول تاريخ مدينة القدس الذى يمتد لأكثر من ٥٠٠٠ عاما وباعتبارها مدينه مقدسة عند أتباع الديانات السماويه الثلاث ( اليهودية، المسيحية والإسلام ) فهى أولى القبلتين وثالث أقدس المدن بعد مكه والمدينة المنورة.



ويتخلل الندوة عرضا لفيلم تسجيلى عن معالم مدينه القدس الأثرية والدينية، كما يقام معرض يضم العديد من الصور الفوتوغرافية لمدينة القدس.