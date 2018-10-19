بحث جديد: خطر يصيب أطفالك بسبب مشاهدة أفلام الكرتون

أظهر بحث حديث أن الأطفال الذين يشاهدون أشرطة فيديو وأفلام الشخصيات الكرتونية هم أكثر عرضة لتناول الطعام بكميات كبيرة، وأيضا المواظبة على تناول الوجبات السريعة، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأضاف الباحثون المشرفون على البحث أن الأطفال الذين يرون شخصيات كرتونية مفضلة لهم يتناولون الطعام غير الصحي عبر مقاطع الفيديو، وهو ما يجعلهم يتناولون أكثر من 100 سعر حراري إضافي، أي أكثر بنسبة 26 % عند اختيار وجبة خفيفة.



ووجد العلماء أن الأطفال الذين شاهدوا شخصيات كرتونية، وكلاهما يملك ملايين من المتابعين على الإنترنت، قد يجعلوا خيارات غذائهم غير صحية على الإطلاق.



ويقول الخبراء إن الأطفال قد يجدون صعوبة في تصديق أن هذه الشخصيات الكرتونية الوهمية والتي يحبونهم، تصرفاتهم غير حقيقية، وهو ما أشادوا لهم العلماء والخبراء حول قيام الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة بشأن ما يشاهده الأطفال من أغذية، وجبات السريعة.