حقوق عين شمس ترد على واقعة رقص الطلاب داخل المدرج .. فيديو

عقب الدكتور ناجي عبدالمؤمن، عميد كلية حقوق عين شمس، على الفيديو المتداول لطلاب الفرقة الأولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس وهم يرقصون على أنغام موسيقى "الدي جى" داخل المدرج.



وأشار "عبدالمؤمن"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" المذاع عبر فضائية "إل تي سي"، مساء الخميس، إلى أن هناك أسرة طلابية طلبت أن تقيم حفلة لاستقبال الطلاب الجدد، وتقرر عقد الحفل في أحد المدرجات، وتم تحديد عدة تعليمات لهم.



وأضاف ، "الحفلة تمت بخير، ولكن في آخر الحفلة تبقى 50 طالبا بالمدرج، وخرجوا عن الشكل اللائق كما ظهر بالفيديو"، مؤكدًا أنه لا يقبل هذا التجاوز، منوها بأنه تقرر إيقاف نشاط الأسرة الطلابية التي نظمت عن الحفل، وإحالة أعضائها للتحقيق.



وتابع، "هنجيب الـ 50 طالبا اللي رقصوا واحد واحد، وهنعقد معهم اجتماع".