ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

إشادات روسية بالتعاون مع مصر.. موسكو: القاهرة تقترب من توقيع اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. مدير شركة سياحة: ستسحب بساط السياحة من تركيا

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 03:04 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
  • وزير المالية الروسي: نعتزم تمويل المحطة الكهروذرية في مصر
  • الممثل التجاري الروسي: وقعنا أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية المصرية
  • مصر استقبلت أكثر من 120 وفدا لرجال الأعمال الروس 

بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حفلت وسائل الإعلام الروسية بتصريحات لمسؤولين روس عن تحسن ملحوظ تشهده العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو وانعكاس ذلك على تدفق الاستثمارات الروسية إلى مصر.

أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف أن بلاده تعتزم تمويل المحطة الكهروذرية في مصر بثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، بدءا من 2020 - 2021، مع إمكانية استخدام موارد صندوق الرفاه الاجتماعي، وقال سيلوانوف للصحفيين: "لدينا أحجام كبيرة من القروض المقدمة في الأعوام القادمة. كان هناك الآن لقاء الرئيسين الروسي والمصري. تعرفون أنهم سيبنون محطة نووية. إحدى هذه المشاريع الرئيسية مع مصر، 25 مليار دولار حتى العام 2028"، وأضاف الوزير: "لدينا حسب الاتفاقية حول المحطة النووية المصرية وحدها، 3-4 مليارات دولار بدء من حوالي 2020-2021".

وتوقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أرشكين أن تثمر المفاوضات مع مصر بشأن تحرير التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا، بتوقيع اتفاقية بهذا الشأن خلال عام 2019، وستضمن الاتفاقية نفاذ البضائع المصرية لهذه الأسواق برسوم جمركية تفضيلية.

وقال الوزير الروسي إن "المباحثات مع الجانب المصري بشأن التجارة الحرة من المفترض أن تبدأ قبل نهاية العام الجاري، ونسعى لبلوغ نتيجة إيجابية في هذا الإطار خلال العام القادم"، وعن آفاق التعاون مع القاهرة، وصف الوزير الروسي مصر بالبوابة لدخول الأسواق الأفريقية، معتبرا أن مصر سوق واعدة، متوقعا أن يتطور الاقتصاد المصري بشكل ديناميكي في الأعوام القادمة.

وأضاف أن روسيا مهتمة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر نظرا لوجود مشروع لبناء منطقة صناعية روسية في منطقة السويس، حيث تطمح الشركات الروسية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة من خلال تطبيق رسوم جمركية مخفضة عند دخول مستلزمات هذه المنطقة بما في ذلك الآلات إلى مصر.

وفي سياق متصل، أكد الممثل التجاري الروسي في مصر نيكولاي أصلانوف أن الحدث الأهم في التعاون التجاري والصناعي الاقتصادي الروسي المصري، هو توقيع العقد المبرم بين مصر والشركاء من روسيا والمجر لتوريد 1300عربة قطار للسكك الحديدية الوطنية المصرية بقيمة مليار يورو، وأوضح الممثل التجاري الروسي أن هذا العقد هو أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية المصرية.

وتشمل المرحلة التالية من التعاون في مجال السكك الحديدية إنشاء شركة ترانسماش هولدينغ الروسية مصنعا لإنتاج 200 عربة ركاب في السنة بتصنيع محلي نسبته أكثر من 60%، ونوه بأنه من المتوقع حتى نهاية هذا العام، أن تقوم الشركات الروسية العاملة في تحديث مؤسسات الحديد والصلب، وتشييد البنية التحتية للسكك الحديدية، وإنتاج السيارات، وصناعة الأغذية، ومعالجة الأخشاب، وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة مصر لإجراء مفاوضات مع الشركاء المصريين بدعم من مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر.

وأوضح أن مصر استقبلت أيضا خلال الفترة من 2017 إلى 2018 أكثر من 120 وفدا لرجال الأعمال الروس لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التنقيب عن النفط والغاز والطاقة النووية والنقل بالسكك الحديدية والتعدين وإنتاج السيارات والآلات الزراعية والبناء والأدوية والخدمات المصرفية وغيرها، لافتا إلى أن أكبر شركة روسية منتجة للنفط والغاز "روسنفت" اشترت حصة 30٪ في امتياز حقل الغاز المصري الضخم "ظهر" في البحر المتوسط.

وأشار إلى أن الصفقة التي وقعتها روسنفت، قامت على إثرها باستثمار 1.575 مليار دولار أمريكي. وسوف تستثمر الشركة أكثر من ملياري دولار في الحقل خلال 2018-2022، وأكد الممثل التجاري الروسي في مصر أن هناك شركة "لوك أويل" الروسية الكبيرة المنتجة للنفط تعمل في مصر في السنوات العشر الأخيرة، حيث أن الشركة تستثمر في المشاريع حوالي 70 مليون دولار أمريكي كل عام، بالإضافة إلى ذلك تجاوز حجم الاستثمارات الروسية في مصر 5 مليارات دولار، 60% منها يتركز في قطاع النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الروسية القادمة في قطاع الطاقة بمصر خلال أعوام 2018-2022 إلى 4.5-5 مليارات دولار أمريكي.

من ناحية أخري، رجح سيرجي تولشين، المدير التنفيذي لشركة السياحة الروسية "إينتوريست" أن افتتاح رحلات الطيران العارض مع مصر قبل حلول العام الجديد، سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاتجاه التركي لموسم الصيف 2019، وقال تولشين، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "إذا تم افتتاح رحلات " الشارتر"- الطيران العارض مع مصر قبل حلول العام الجديد، نتوقع أن يؤثر ذلك على حجوزات تركيا بالفعل في موسم الصيف 2019".

وأوضح تولشين، أنه في الأشهر الأولى بعد افتتاح مصر للرحلات، سينخفض تدفق السياح إلى وجهات شاطئية أخرى، أولا وقبل كل شيء، إلى الإمارات "المنخفضة التكلفة" والهند وفيتنام وتايلاند، مضيفا أن "موقفنا من هذا إيجابي، والمنافسة تساهم في انخفاض الأسعار، ونتيجة لذلك، بالطبع سوف يستفيد السياح".
loading...

ترشيحاتنا

جماهير عمرو دياب يرددون انت مغرور في حفله الجديد.. فيديو

مغنٍ أمريكي يتسبب فى أكبر فضيحة لـ ميلانيا ترامب.. صور

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو

بالصور.. أفضل تصاميم فساتين سواريه للمحجبات

نائب يناشد الحكومة بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة

شيخ الأزهر يتكفل بعلاج طالبة تفهنا الأشراف بعد حادث القطار

كارثة.. معلم يجبر طلابه على غسل سيارته خلال اليوم الدراسي

توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

إشادات روسية بالتعاون مع مصر.. موسكو: القاهرة تقترب من توقيع اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. مدير شركة سياحة: ستسحب بساط السياحة من تركيا

صفقة انتقال هاري كين لـ برشلونة مهددة بالفشل لهذا السبب

تمارين الضغط تنقذ رئيس وزراء إثيوبيا من الاغتيال على يد الجيش .. فيديو

إعلامية تجري لقاءات حصرية مع مسئولي صفقة القطارات الروسية لمصر..صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

اليخت الإنجليزى AURORA يصل ميناء بورسعيد السياحى .. صور

أهالي أبو غالب يطالبون بكوبري ينقذهم من معديات الموت.. فيديو وصور

فيديو

الزراعة: لن يتم تطبيق قانون نقل الدواجن قبل اتخاذ إجراءات مهمة.. فيديو
الزراعة توجه الفلاحين بضرورة تسجيل بياناتهم لاستخراج كارت الفلاح
برنامج بر الأمان يساهم في علاج 40 مصابا بمشكلات الإبصار
توفيق عكاشة يكشف أسوأ قرار تم اتخاذه فى عهد مبارك.. فيديو
توفيق عكاشة: طلعوني فاصل مش قادر قلبي تعبان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟