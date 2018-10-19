إشادات روسية بالتعاون مع مصر.. موسكو: القاهرة تقترب من توقيع اتفاقية مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.. مدير شركة سياحة: ستسحب بساط السياحة من تركيا

وزير المالية الروسي: نعتزم تمويل المحطة الكهروذرية في مصر

الممثل التجاري الروسي: وقعنا أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية المصرية

مصر استقبلت أكثر من 120 وفدا لرجال الأعمال الروس

بالتزامن مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا ولقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حفلت وسائل الإعلام الروسية بتصريحات لمسؤولين روس عن تحسن ملحوظ تشهده العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو وانعكاس ذلك على تدفق الاستثمارات الروسية إلى مصر.أعلن وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف أن بلاده تعتزم تمويل المحطة الكهروذرية في مصر بثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، بدءا من 2020 - 2021، مع إمكانية استخدام موارد صندوق الرفاه الاجتماعي، وقال سيلوانوف للصحفيين: "لدينا أحجام كبيرة من القروض المقدمة في الأعوام القادمة. كان هناك الآن لقاء الرئيسين الروسي والمصري. تعرفون أنهم سيبنون محطة نووية. إحدى هذه المشاريع الرئيسية مع مصر، 25 مليار دولار حتى العام 2028"، وأضاف الوزير: "لدينا حسب الاتفاقية حول المحطة النووية المصرية وحدها، 3-4 مليارات دولار بدء من حوالي 2020-2021".وتوقع وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم أرشكين أن تثمر المفاوضات مع مصر بشأن تحرير التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا، بتوقيع اتفاقية بهذا الشأن خلال عام 2019، وستضمن الاتفاقية نفاذ البضائع المصرية لهذه الأسواق برسوم جمركية تفضيلية.وقال الوزير الروسي إن "المباحثات مع الجانب المصري بشأن التجارة الحرة من المفترض أن تبدأ قبل نهاية العام الجاري، ونسعى لبلوغ نتيجة إيجابية في هذا الإطار خلال العام القادم"، وعن آفاق التعاون مع القاهرة، وصف الوزير الروسي مصر بالبوابة لدخول الأسواق الأفريقية، معتبرا أن مصر سوق واعدة، متوقعا أن يتطور الاقتصاد المصري بشكل ديناميكي في الأعوام القادمة.وأضاف أن روسيا مهتمة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة مع مصر نظرا لوجود مشروع لبناء منطقة صناعية روسية في منطقة السويس، حيث تطمح الشركات الروسية الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة من خلال تطبيق رسوم جمركية مخفضة عند دخول مستلزمات هذه المنطقة بما في ذلك الآلات إلى مصر.وفي سياق متصل، أكد الممثل التجاري الروسي في مصر نيكولاي أصلانوف أن الحدث الأهم في التعاون التجاري والصناعي الاقتصادي الروسي المصري، هو توقيع العقد المبرم بين مصر والشركاء من روسيا والمجر لتوريد 1300عربة قطار للسكك الحديدية الوطنية المصرية بقيمة مليار يورو، وأوضح الممثل التجاري الروسي أن هذا العقد هو أكبر عقد في تاريخ السكك الحديدية المصرية.وتشمل المرحلة التالية من التعاون في مجال السكك الحديدية إنشاء شركة ترانسماش هولدينغ الروسية مصنعا لإنتاج 200 عربة ركاب في السنة بتصنيع محلي نسبته أكثر من 60%، ونوه بأنه من المتوقع حتى نهاية هذا العام، أن تقوم الشركات الروسية العاملة في تحديث مؤسسات الحديد والصلب، وتشييد البنية التحتية للسكك الحديدية، وإنتاج السيارات، وصناعة الأغذية، ومعالجة الأخشاب، وتكنولوجيا المعلومات، بزيارة مصر لإجراء مفاوضات مع الشركاء المصريين بدعم من مكتب التمثيل التجاري الروسي في مصر.وأوضح أن مصر استقبلت أيضا خلال الفترة من 2017 إلى 2018 أكثر من 120 وفدا لرجال الأعمال الروس لتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات التنقيب عن النفط والغاز والطاقة النووية والنقل بالسكك الحديدية والتعدين وإنتاج السيارات والآلات الزراعية والبناء والأدوية والخدمات المصرفية وغيرها، لافتا إلى أن أكبر شركة روسية منتجة للنفط والغاز "روسنفت" اشترت حصة 30٪ في امتياز حقل الغاز المصري الضخم "ظهر" في البحر المتوسط.وأشار إلى أن الصفقة التي وقعتها روسنفت، قامت على إثرها باستثمار 1.575 مليار دولار أمريكي. وسوف تستثمر الشركة أكثر من ملياري دولار في الحقل خلال 2018-2022، وأكد الممثل التجاري الروسي في مصر أن هناك شركة "لوك أويل" الروسية الكبيرة المنتجة للنفط تعمل في مصر في السنوات العشر الأخيرة، حيث أن الشركة تستثمر في المشاريع حوالي 70 مليون دولار أمريكي كل عام، بالإضافة إلى ذلك تجاوز حجم الاستثمارات الروسية في مصر 5 مليارات دولار، 60% منها يتركز في قطاع النفط والغاز، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات الروسية القادمة في قطاع الطاقة بمصر خلال أعوام 2018-2022 إلى 4.5-5 مليارات دولار أمريكي.من ناحية أخري، رجح سيرجي تولشين، المدير التنفيذي لشركة السياحة الروسية "إينتوريست" أن افتتاح رحلات الطيران العارض مع مصر قبل حلول العام الجديد، سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الاتجاه التركي لموسم الصيف 2019، وقال تولشين، لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء: "إذا تم افتتاح رحلات " الشارتر"- الطيران العارض مع مصر قبل حلول العام الجديد، نتوقع أن يؤثر ذلك على حجوزات تركيا بالفعل في موسم الصيف 2019".وأوضح تولشين، أنه في الأشهر الأولى بعد افتتاح مصر للرحلات، سينخفض تدفق السياح إلى وجهات شاطئية أخرى، أولا وقبل كل شيء، إلى الإمارات "المنخفضة التكلفة" والهند وفيتنام وتايلاند، مضيفا أن "موقفنا من هذا إيجابي، والمنافسة تساهم في انخفاض الأسعار، ونتيجة لذلك، بالطبع سوف يستفيد السياح".