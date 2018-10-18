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محافظات

إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:45 م
إنقاذ مستخلص جمركي
إنقاذ مستخلص جمركي حاول إلقاء نفسه من اعلى مبنى جمارك بورسعي
محمد الغزاوى
نجح ضباط تأمين محور قناة السويس بجمارك بورسعيد في السيطرة على مستخلص جمركي حاول الانتحار بإلقاء نفسه من اعلى مبنى الجمارك.

وأكدت التحريات أن المستخلص يعاني من حالة نفسية منذ عام 2000 نتيجة وفاة نجله و إصراره على البقاء في منزله وعدم الخروج وإصابته بحالة نفسية سيئة جدا لضيق الأحوال المادية. 

وكشفت التحريات أن المواطن ظل يهذي بكلمات غير مفهومة تظهر حالته النفسية السيئة مما اضطر الضباط إلى تسليمه إلى ذويه لاستكمال علاجه .

كان أهالي بورسعيد فوجئوا بمواطن يهدد بإلقاء نفسه من اعلى المبنى مطالب بحضور المحافظ إلى مكانه حتى تمت السيطرة عليه.
إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد
إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد
إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد
إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد
إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد
إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد
إنقاذ مستخلص جمركي حاول الانتحار من أعلى مبنى جمارك بورسعيد
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