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ديني

خالد الجندى: الصلاة فرح يومي والمداوم عليها لا يصاب بالحزن.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:28 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الذي يداوم على الصلاة لا يصاب بالحزن، متابعًا: "عندما أصلي العشاء أشعر بسعادة وإنجاز، وأرى أن الصلاة جعلت لتكون فرح يومي".

وأضاف خلال برنامجه "لعلهم يفقهون"، عبر فضائية "DMC"، أنه إذا فرح الإنسان بأن الهداية جاءت من الله فهي ليس فيها اغترار، بينما إذا فرح بنفسه وبأن الهداية جاءت من ذاته فهي عين الغرور.

واستشهد الجندي، بقوله تعالى (إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ).
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