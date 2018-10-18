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نبيل زكي: روسيا مستعدة لمساعدة مصر في مكافحة الإرهاب لآخر مدى

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:35 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قال الكاتب الصحفي نبيل زكي، إن روسيا أثبتت أنها جادة في محاربة الإرهاب، وتعد من أولي الدول في مكافحة الإرهاب.

مؤكدا أن هناك دولا أجنبية تدعم الإرهاب و تسانده خاصة في سوريا، والتي يحاول البعض منع تحرير بقية أراضي الدولة السورية.

وأوضح زكي خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج"نظرة" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن القمة الأخيرة بين مصر وروسيا كانت تتركز بشكل كبير علي مكافحة الإرهاب.

وأشار الكاتب الصحفي، إلي أن روسيا مستعدة لمساعدة مصر في مكافحة الإرهاب إلي آخر مدى.
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