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وزير الآثار: ملتقى سانت كاترين رسالة أمن وأمان من مصر للعالم

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:36 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن انطلاق ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي هو رسالة أمن وأمان من مصر للعالم ورسالة حضارية من مكان سياحي وأثري له مكانة دينية مهمة لدى المسلمين والمسيحيين واليهود.

وأضاف العناني، خلال تصريحاته لبرنامج "غرفة الأخبار" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن ملتقى سانت كاترين للسلام العالمي شهد حضورًا من سفراء ومستشارين ثقافيين لأكثر من 15 دولة على مستوى العالم، فضلًا عن مشاركة واسعة من وزراء ومسؤولي الدولة المصرية وممثلين عن مجلس النواب.

وتابع وزير الآثار بأن شعار ملتقى السلام العالمي المقام في سانت كاترين اليوم وغدًا "هيا نصلي معًا" هو رسالة تسامح وقبول للآخر، لافتًا إلى مشاركة ممثلين عن مختلف قارات العالم في هذا الملتقى.
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