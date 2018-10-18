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اقتصاد

البورصة تربح 16.8 مليار جنيه خلال أسبوع وارتفاع جماعي للمؤشرات

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 09:36 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أ ش أ
حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 8ر16 مليار جنيه ليبلغ رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9ر766 مليار جنيه مقارنة بـ1ر750 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغت نسبته 2ر2%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية - الذي حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي/إيجي اكس 30/ بنسبة 72ر2 في المائة ليبلغ مستوى 13644 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة /إيجي اكس 70/ بنحو88ر0 في المائة ليبلغ مستوى 691 نقطة، كما ارتفع مؤشر /إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا بنحو 23ر1 فى المائة ليبلغ مستوى 1740 نقطة،وبالنسبة لمؤشر /إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان فقد سجل ارتفاعا بنحو 93ر2% ليغلق عند مستوى 12914 نقطة.
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