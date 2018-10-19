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ملفات

5 قضايا تعرقل تطبيع العلاقات الأمريكية التركية.. روسيا وسوريا أبرزها.. واحتجاز مصرفي تركي بواشنطن بتهمة مساعدة إيران

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 04:05 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
  • أمريكا لن توافق على تسليم جولن لأردوغان
  • غضب تركي من المساعدة الأمريكية للأكراد في سوريا
  • احتجاز مصرفي تركي بأمريكا بتهمة التعاون مع إيران

أطلقت السلطات التركية مؤخرا سراح القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي كان محتجزا في تركيا بتهمة المشاركة في محاولة الانقلاب على أردوغان ووجود صلة بينه وبين رئيس حركة الخدمة المنفي في الولايات المتحدة، فتح الله جولن.

وعلى الرغم من الخطوة التركية التي كشفت عنترية التصريحات التي أطلقها أردوغان خلال الأزمة التي أفقدت الليرة التركية نحو 40% من قيمتها، إلا أن إطلاق سراح برانسون لن يكون بمقدوره منفردا أن يزيل العكر الذي شاب صفو العلاقات بين واشنطن وأنقرة.

وهناك العديد من الملفات الشائكة لا تزال تلقي بظلالها على العلاقات الثنائية بين البلدين، وعلى رأس هذه الملفات، يتربع الداعية، فتح الله جولن.

تطالب أنقرة الجانب الأمريكي بتسليم رجل الدين فتح الله غولن، المقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات بولاية بنسلفانيا، والذي توجه له تركيا اتهامات بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016.

وبحسب سكاي نيوز، تعتبر قضية جولن العقبة الأكبر في طريق عودة العلاقات إلى سابق عهدها بين تركيا والولايات المتحدة وفق محللين، إذ تصر الأخيرة على مواقفها بعدم الاستجابة للمطالب التركية المتكررة بتسليمه إلى أنقرة.

وقد حاولت أنقرة، بحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، التوصل إلى صفقة مع الإدارة الأمريكية بمقتضاها يتم إطلاق سراح برانسون مقابل قيام واشنطن بتسليم جولن للجانب التركي.

أما العقبة الثانية فتتمثل في وحدات حماية الشعب الكردية، التي تنشط في شمالي سوريا على الحدود مع تركيا، وكان لها دور كبير في طرد تنظيم داعش الإرهابي من هناك بدعم مالي وعسكري أمريكي تمثل في الإمداد بالسلاح والتدريب.

ويثير الدعم الأميركي لهذه الوحدات حفيظة تركيا، إذ تعتبرها امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

ولفتت سكاي نيوز إلى وجود أزمة ثالثة في مسار عودة العلاقات بين البلدين، وهي قضية المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا، المعتقل في الولايات المتحدة، بتهمة خرق العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على إيران بسبب برنامجها النووي.

وكانت محكمة أمريكية قد وجهت، في يناير الماضي، إلى أتيلا، خمس تهم، من بينها الاحتيال المصرفي وخداع البنوك الأمريكية، والمشاركة في جريمة غسيل أموال، الأمر الذي انتقدته أنقرة بشدة، خاصة وأن أنقرة تربطها علاقات قوية مع الجانب الإيراني، وتعتمد على الغاز الإيراني في الكثير من انشطتها الاقتصادية.

أما العقبة الرابعة، فتشكلت على وقع إعلان موسكو، قبل نحو شهرين، أنها ستبدأ تسليم منظومة صواريخ "إس 400" الدفاعية المتقدمة لأنقرة العام القادم، الأمر الذي زاد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، حيث أبدى الجانب الأمريكي قلقه من نشر تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، صواريخ "إس 400" الروسية الصنع، وقالت إن ذلك قد يشكل خطرا على عدد من الأسلحة الأمريكية الصنع المستخدمة في تركيا، بما فيها طائرات "إف 35".

والقضية الخامسة العالقة بين الدولتين، هي عودة السفير الأميركي جون باس إلى أنقرة، بعد مغادرة البلاد قبل نحو عام وسط توتر العلاقات بين أنقرة وواشنطن حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن هناك المزيد من المواطنين الأمريكيين المحتجزين في تركيا والتي قد تطمح أنقرة إلى استغلالهم في ابتزاز الإدارة الأمريكية.
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