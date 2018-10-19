يحيى الفخراني: الشعوب يجب أن ترفض استغلال قضايا حقوق الإنسان

قال الفنان يحيى الفخراني، إن علاقة الفن بحقوق الإنسان ليست علاقة منفصلة، ولكن حقوق الإنسان غريزة إنسانية.



وأضاف أن آفة كل شيء جميل هو أن يكون هناك من يحاول تلويثه، لافتا إلى أن هناك دولا وجهات تستغل حقوق الإنسان لأغراض خبيثة، وعلى الشعوب أن ترفض هذا الأمر.



يذكر أن لجنة الدراما بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة إنعام محمد على وجمال فهمي والناقد كرم النجار كرمت أسرة مسلسل بالحجم العائلي لما يحمله من رسائل قوية لتعزيز حقوق الإنسان في المجتمع.