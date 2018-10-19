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فن

إنعام محمد علي: هناك تراجع ملحوظ في المستوى الدرامي للمسلسلات

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 12:35 ص
صدى البلد
اماني نوار
أكدت المخرجة إنعام محمد على رئيس لجنة التحكيم بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، لاختيار الأعمال الدرامية الفائزة بجوائز الإنتاج الدرامي المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2018، أنه للعام السادس للتوالى يقيم المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى فازت فى مجال الانتاج الدرامى وهى المسابقة التى نصت فى شروطها اختيار 3 أعمال عرضت خلال رمضان.

وقالت إنعام محمد على خلال كلمة لها بالاحتفالية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان لتكريم الإنتاج الدرامى المتميز فى مجال حقوق الإنسان لعام 2018، أن اللجنة مكونة من 35 عملا دراميا شارك فى إنتاجها أكثر من شركة إنتاج بتكلفة تصل لمليار جنيه تقريبا، لافتة إلى أن اللجنة لاحظت تراجع مؤشر المستوى الدرامى الناضج عن العام السابق لها وغابت الفكرة التى تحرك مشاعر المشاهد وتجعل العمل الفنى يستمر معه خارج الشاشة.

وأشارت المخرجة أنعام محمد على، إلى أن بعض المسلسلات تعتبر نفسها مجرد للتسلية وإضاعة الوقت وتعطيل الذهن من عناء التفكير أمر يضر بها، متابعة: "يرجع أحد الأسباب المهمة فى حدوث المتغيرات إلى انسحاب قطاعات الإنتاج أتى كانت تساهم فيها الدولة ودخول وكالات الفضائيات وإدارتها من خلال شباك التذاكر مثل السينما.
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