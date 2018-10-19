معية الله عز وجل وأثرها في تحقيق الأمن النفسي.. موضوع خطبة الجمعة

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة، بجميع مساجد الجمهورية تحت عنوان: «معية الله عز وجل وأثرها في تحقيق الأمن النفسي والسلام الإنساني».



طالبت «الأوقاف» جميع الأئمة، بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



وأكدت الوزارة، على ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.